Congreso: pleno aprueba dictamen que fortalece el proceso de ejecución coactiva

Andina/Cortesía

Lima 22 May. (ANDINA) -

La representación nacional aprobó, por mayoría (83 votos a favor 4 votos en contra y 2 abstenciones), el dictamen que propone modificar la Ley 26979, Ley de procedimiento de ejecución coactiva, para fortalecer dicho procedimiento.

La iniciativa legislativa se sustenta en elProyecto de Ley 10674/2024-CR.Fue exonerada de segunda votación.

El titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani (bancada PL), sostuvo que esta propuesta legal busca "proteger los derechos fundamentales de los administrados, sin debilitar la potestad coercitiva del Estado, dotando de seguridad jurídica a un procedimiento históricamente cuestionado por excesos, demoras e incoherencias normativas".

"El dictamen, incorpora reglas claras sobre el levantamiento de medidas cautelares y liberación inmediata de fondos embargados, evitando la retención prolongada e injustificada de dinero perteneciente a ciudadanos y empresas, lo que afecta la liquidez familiar y empresarial", refirió.

La norma incorpora los artículos 33-C, 33-D y 33-E en la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

De esta manera, en el artículo 33-Dse establece que la entidad bancaria o financiera que haya ejecutado una medida de embargo en forma de retención debe proceder a levantarla en la misma fechade recepción del oficio de levantamiento de dicha medida.

En tanto,en el artículo 33-E se explicita que si se incumplen los plazos se incurre en falta grave.

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