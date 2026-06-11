Congreso: pleno aprueba impulsar al Inti Raymi como patrimonio cultural ante la Unesco

Andina/Percy Hurtado Santillán

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que declara de interés nacional la inscripción del Inti Raymi en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La representación nacionalrespaldó la propuesta con 99 votos a favor. Posteriormente, el Parlamento exoneró el texto de segunda votación con 99 votos a favor.

La iniciativa propone declarar de interés nacional promover la candidatura del Inti Raymi ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y

encarga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, coordinar con el Gobierno Regional del Cusco las acciones necesarias para sustentar dicha postulación.

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De esta manera,el dictamen busca fortalecer la protección, promoción y difusión de una de las expresiones culturales más representativas del país, vinculada a la identidad histórica del Cusco y a la tradición andina.

Además, la representación nacional aprobó la insistencia de la autógrafa que incorpora a los profesionales de ingeniería alimentaria, alimentos, industrias alimentarias y agroindustrial como profesionales de la salud.

La iniciativa modifica la Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud.

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