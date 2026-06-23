Congreso: pleno aprueba incorporar delitos de lesa humanidad al Código Penal

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano, iniciativa que establece una regulación específica para este tipo de crímenes conforme a los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La propuesta del congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, contenida en el https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">Proyecto de Ley N° 14337, obtuvo54 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones.De acuerdo con el artículo 78 del reglamento del Congreso, deberá ser sometida a una segunda votación luego de transcurridos siete días calendario.

¿Qué plantea la iniciativa?

El texto propone crear un nuevo Título XIV-B en el Código Penal para regular los delitos de lesa humanidad. Entre los principales cambios, establece que crímenes como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil” y con conocimiento de dicho contexto.

Asimismo, señala que, si los hechos investigados no cumplen con esos elementos, deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la legislación penal vigente.

Aplicación

La propuesta también plantea que la norma se aplique en los procesos judiciales en trámite y también en casos con sentencia que se encuentren en revisión, nulidad u otra garantía constitucional. Además, reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigencia en el Perú el 1 de julio del 2002, por lo que sostiene que hechos ocurridos antes de esa fecha no podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece penas privativas de libertad de entre 15 y 30 años para quienes sean hallados responsables bajo esta tipificación.

Debate en Pleno

Durante el debate, la congresista Ruth Luque presentó una cuestión previa para que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el Pleno con 52 votos en contra, 41 a favor y 9 abstenciones. Asimismo, un pedido de reconsideración presentado por los congresistas Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Flor Pablo y Ruth Luque fue rechazado por el Pleno.

Cabe señalar que el dictamen fue aprobado previamente, el pasado 12 de mayo, por la Comisión de Constitución y Reglamento.