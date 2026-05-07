Congreso: Pleno aprueba inhabilitar por 10 años para la función pública a Delia Espinoza

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Lima 8 May. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la resolución legislativa que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación y hoy Decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza Valenzuela.

La inhabilitación contra la también exfiscal suprema fue aprobada por 70 votos a favor 18 en contra y dos abstenciones, y obedece a una presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política del Perú.

Previamente, el pleno del Parlamento aprobó la reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya a la primera votación del pasado 12 de marzo, mediante la cual no se aprobó el proyecto de resolución legislativa que propuso dicha inhabilitación contra Espinoza.

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Este pedido de reconsideración fue aprobado por 83 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, durante el pleno vespertino que se desarrolla bajo la conducción del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón.

La inhabilitación contra la exfiscal de la Nación se origina en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 (acumuladas), presentadas por los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia).

Ambos legisladores cuestionaron la actuación de la entonces titular del Ministerio Público por la presentación de la Denuncia Constitucional 549 contra 11 legisladores, por votar a favor del dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR, que reguló la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Durante la sustentación del informe, el vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Jorge Montoya (HyD), argumentó que la exfiscal habría vulnerado la garantía de inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 93 de la Carta Magna, que establece que los congresistas no responden ante autoridad alguna por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Inhabilitación previa

Esta inhabilitación contra Espinoza Valenzuela se suma a una sanción similar aprobada en el Pleno del Congreso del 3 de dicembre de 2025, cuando se aprobó por mayoría la Resolución Legislativa Nº 13439/2025-CR que también la inhabilita por 10 años del ejercicio de la función pública.

En este caso se le atribuyó el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.

Dicha sanción fue respaldada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, luego de que las reconsideraciones planteadas por Jorge Montoya y Norma Yarrow también permitieran someter nuevamente el proyecto a votación.

(FIN) HTC/RMCH