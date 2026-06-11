Congreso: Pleno se reúne hoy desde las 10:00 horas

Archivo - Perú.- Congreso: convocan a pleno para el jueves 11 de junio - Andina/Difusión - Archivo

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El pleno del Congreso se reunirá hoy jueves 11, a las 10:00 horas, con el fin de debatir dictámenes de proyectos de ley que contribuyen al desarrollo nacional.

La citación fue dispuesta por el presidente encargado del Congreso,

Fernando Rospigliosi Capurro.

En la agenda a tratar figura, entre otros, el proyecto de reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrante delito.

Además, se incluyen proyectos de ley declarativos, insistencias, autógrafas observadas, pendientes de segunda votación, reconsideraciones, mociones y un informe final.

En el siguiente enlace se puede ver laagenda parlamentaria completa.

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