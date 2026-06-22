Archivo - Perú.- Congreso inicia hoy semana de representación del mes de junio - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República sesionará mañana martes 23 de junio, desde las 10:00 horas, con el fin de debatir importantes dictámenes de proyectos de ley que contribuyan al desarrollo nacional.

La agenda de los temas a debatir incluye dictámenes, reformas constitucionales, reconsideraciones, insistencias, informes finales, entre otros.

Culminada la ampliación de la legislatura, entrará en funciones la Comisión Permanente del Congreso que culmina sus funciones en julio próximo para dar paso al nuevo Congreso bicameral.

(FIN) FHG