Congreso: pleno del Senado aprueba conformación numérica de sus comisiones

Perú.- Congreso:citan a senadores a sesión de instalación para este 27 de julio a las 10:00 horas - Andina/El Senador Miguel Torres Morales Fue

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El pleno del Senado aprobó que sus comisiones ordinarias estén conformadas por 12 miembros durante el periodo anual de sesiones 2026-2031.

Este era el único punto en agenda de la presente sesión del plenode esta cámara del

Congreso, la primera tras el restablecimiento de la bicameralidad.

Como se recuerda, la Junta de Portavoces del Senadoaprobó en la vísperaque sus siete comisiones tengan 12 integrantes cada una,decisión que debía ser ratificada por el pleno de la cámara.

La votación se llevó a cabo durante la sesión realizada al mediodía de este miércoles, la cual estuvo encabezada por el presidente delSenado,Miguel Ángel Torres.

Laconformación numérica de las comisiones se aprobó con 55 votos a favor del pleno,sin ningún voto en contra ni abstención.

A continuación,Torres Moralesindicó que los grupos parlamentarios deberán presentar a la presidencia de la cámara, y a través de sus portavoces, suspropuestas de integrantes para cada una de las comisiones,que debe consignar tanto a

miembros titulares como suplentes.

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Agregó que es requisito que las bancadas hayan acreditado a todos sus miembros titulares y suplentes para la aprobación del

cuadro de comisiones.

Tras realizar estas precisiones, el presidente delSenadolevantó la sesión del pleno de la cámara.