Congreso: Pleno sesiona hoy jueves 21 de mayo desde las 10:00 horas

Perú.- Congreso: Pleno sesionará este jueves 21 de mayo desde las 10:00 a.m. - Andina/Hemiciclo Del Congreso. (Foto: Andina/

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy jueves 21, desde las 10:00 horas, con el fin de debatir los dictámenes de proyectos de ley que contribuirán al desarrollo del país. La citación fue dispuesta por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

Según la agenda del Pleno, publicada en la web institucional, figuran varias iniciativas legislativas dirigidas a los sectores cultura, salud, educación, vivienda, economía y otros.

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Ente los dictámenes figuran el Proyecto de Ley 816 que propone declarar de interés nacional a las islas Amantani, Taquile y Esteves del Lago Titicaca, en Puno y el PL 9406 que propone declarar de interés nacional la construcción del Hospital de Apoyo San Martín en Ayacucho.

También destacan los Proyectos de ley 11899 y 12394 que proponen declarar de necesidad pública el desarrollo del Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Atlántico – Pacífico (CFBAP). Además, diversos proyectos para establecer el bachillerato automático de manera permanente.

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Además, en la agenda se incluyeron los proyectos de reforma de los artículos 2 y 93 de la Constitución Política del Perú, tendientes a ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrante delito y para restablecer la inmunidad parlamentaria, respectivamente.

Acceda a la agenca completa del Pleno https://comunicaciones.congreso.gob.pe/wpuploads/2026/05/AGE..." target="_blank" class="ApplyClass">haciendo CLICK AQUÍ.

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