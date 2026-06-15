Congreso y PNP articulan esfuerzos para lucha contra la minería ilegal

Andina/El Presidente Encargado Del Congreso,

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

En el marco de la semana de representación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, sostuvo una reunión de trabajo con el director de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, general PNP José Manuel Cruz Chamba, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional en la lucha contra el crimen organizado vinculado a la minería ilegal.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP (Dirmeamb), en el distrito de San Borja, donde el titular del Parlamento participó en la exposición “Situación actual: Crimen organizado vinculado a la minería ilegal”, en la que se presentaron los principales resultados operativos alcanzados por esta unidad especializada.

Durante su intervención, Rospigliosi advirtió que la minería ilegal se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad nacional debido a los enormes recursos económicos que genera y a su capacidad para financiar redes criminales y actos de corrupción.

“Es necesario reforzar significativamente esta unidad. A pesar de las limitaciones de personal, equipamiento y recursos tecnológicos, la Dirección de Medio Ambiente viene obteniendo importantes éxitos en la lucha contra la minería ilegal”, sostuvo.

Asimismo, destacó el trabajo articulado que desarrolla la Policía Nacional con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para identificar las rutas del dinero provenientes de actividades ilícitas y proceder con la incautación de bienes y activos de las organizaciones criminales.

Durante la reunión

, Rospigliosi Capurro resaltó la importancia del Decreto Legislativo 1611, que permite realizar investigaciones financieras y ejecutar medidas de incautación de manera oportuna.

“Es falso afirmar que la legislación impide las incautaciones. Estas sí pueden realizarse cuando existe un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera”, enfatizó.

El titular del Parlamento señaló además que resulta fundamental mantener una relación permanente con la Policía Nacional y sus distintas unidades especializadas para conocer de primera mano los desafíos que enfrentan en la lucha contra la criminalidad y evaluar los instrumentos legales que permitan fortalecer su labor.

Por su parte,el general PNP José Manuel Cruz Chamba informó que, en los últimos cinco meses, la Dirección de Medio Ambiente ha logrado resultados inéditos en la lucha contra las organizaciones criminalesvinculadas a la minería ilegal.

El oficial precisó quelas investigaciones se han extendido a una serie de homicidios registrados en la zona de La Pampa, que mantenía en zozobra a la ciudad de Puerto Maldonado. Agregó que la estrategia policial también ha permitido ejecutar importantes intervenciones contra la minería ilegal en Amazonas, San Ignacio, la frontera con Ecuador, Pataz y otros focos de actividad ilícita a nivel nacional.

Finalmente, Cruz Chamba que estos avances han sido posibles gracias al fortalecimiento del marco normativo, mediante herramientas legales como los decretos legislativos 1695, 1611 y 1605, así como la Ley 32130, impulsada por el Congreso de la República, que han contribuido a mejorar la capacidad operativa e investigativa de la Policía Nacional.

“Los resultados aún no son suficientes, pero son significativos y forman parte de una estrategia integral del Estado para reducir el impacto de la minería ilegal y enfrentar de manera más efectiva al crimen organizado”, concluyó.

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