Congreso: PNP destaca la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El director de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (Dircri), general PNP Carlos Vargas Mormontoy, destacó el trabajo del Congreso de la República al aprobar la Ley 32595, que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas.

Ello ocurrió durante la reunión protocolar que sostuvo hoy con el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, a quien presentó los principales avances alcanzados por la Dirección de Criminalística de la PNP.

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En entrevista con el Congreso TV, el alto mando policial señaló que la nueva norma constituye una herramienta de gran importancia para fortalecer la lucha contra la criminalidad, al permitir el registro y comparación de perfiles genéticos obtenidos en el marco de investigaciones penales y policiales.

Indicó que se conformará una base de datos especializada con perfiles genéticos de las personas comprendidas en la ley, lo que facilitará la identificación de individuos, la investigación de delitos y la búsqueda de personas desaparecidas.

“Ha sido una buena decisión del Congreso de la República el haber asignado la administración de este banco a la Dirección de Criminalística como ente rector del sistema criminalístico”, manifestó.

Del mismo modo, reafirmó el compromiso de la Policía Nacional del Perú, y en particular de la Dirección de Criminalística, de continuar trabajando de manera permanente al servicio de la ciudadanía.

Durante el encuentro, el titular de la Dircri también presentó al titular del Congreso la nueva edición del Manual de Criminalística, documento que desarrolla la doctrina y los fundamentos técnicos de 27 especialidades criminalísticas, las cuales servirán de soporte científico para las investigaciones policiales.

La ley

La Ley 32595, que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas, tiene como finalidad fortalecer las investigaciones criminales, la identificación de personas y la localización de desaparecidos mediante el uso de perfiles genéticos obtenidos del ADN no codificante.

La norma otorga al sistema de justicia penal un instrumento especializado de identificación genética humana que fortalece las capacidades de investigación y persecución del delito, contribuyendo a la prevención, esclarecimiento y sanción de los hechos delictivos.

Asimismo, establece garantías para la protección de los datos personales, el respeto a la dignidad humana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.

(FIN) NDP/HTC/JCC