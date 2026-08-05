Congreso: presentan proyecto que busca derogar leyes en materia de acción penal

Andina/El Ministerio Del Interior (Mininter

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley que plantea la derogatoria de un grupo de leyes por considerar que dificultan la acción penal y de persecución al crimen; y que han afectado la capacidad del Estado para investigar, perseguir y sancionar diferentes delitos.

https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE..." target="_blank" class="ApplyClass">La iniciativa legislativadel diputado de Ahora Nación,César Holguín,tiene por objeto dejar sin efecto estas normas, con el fin derestituir los textos y alcances del Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley 30077 y el Decreto Legislativo 1373 que regían antes de las mismas.

Se indica que estasleyeshan debilitado al Estado en su capacidad de investigar el crimen organizado, la corrupción, la minería ilegal y violaciones a los derechos humanos.

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De acuerdo con el artículo 2 de la propuesta, los dispositivos que se planteaderogarson los siguientes:

1. Ley 31751, Ley que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción.

2. Ley 31989,Ley que modifica el Decreto Legislativo 1607, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, para derogar su disposición complementaria final primera.

3. Ley 31990, Ley que modifica los artículos 473, 476-A ? 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz.

4. Ley 32054, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, a fin de optimizar la democraciarepresentativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.

5. Ley 32107, Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

6. Ley 32108, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal.

7. Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.8. Ley 32138, Ley que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, modificada por la Ley 32108.

9. Ley 32326, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, a fin de perfeccionar el proceso de extinción de dominio.

10. Ley 32419, Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

"Como consecuencia de la derogación dispuesta en el artículo 2, recobran plena vigencia y aplicación las disposiciones del Código Penal, el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 1373 y la Ley 30077, en la redacción y con los alcances que tenían antes de la entrada en vigor de las normas derogadas", agrega la propuesta de ley.

En la exposición de motivos, se indica que el dejar sin efecto estas normas"constituye una medida necesaria para restablecer la eficacia del sistema de justicia penal, fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú".

Además, se señala que su derogatoria permitirá garantizar que el ordenamiento jurídico cuente con mecanismos idóneos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar elcrimen organizado, en cumplimiento del deber que tiene el Estado de proteger a la sociedad, preservar el orden interno y garantizar la

seguridad ciudadana.