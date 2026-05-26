Congreso: presentan proyecto para noveno retiro de hasta S/ 22.000 de fondos AFP

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El congresista de la bancada de Somos Perú, José Bernardo Pazo Nunura, presentó un proyecto de ley que autoriza el noveno retiro voluntario de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22.000 a los afiliados al sistema privado de pensiones AFP.

“Se autoriza de manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar, de manera facultativa, hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización”, indica el artículo 2 del presente proyecto de ley, el cual se encuentra en la Comisión de Economía para su análisis.

De acuerdo a la iniciativa legislativa, los afiliados puedenpresentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los noventa díascalendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Mencionan que se abonará hasta dos unidades impositivas tributarias a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado, realizándose el segundo desembolso a los treinta 30 días calendario del primer desembolso.

De igual manera, en el caso de que el afiliado desee dejar de retirar los fondos de su cuenta individual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones

diez días calendario antes del desembolso.

Se detalla que el retiro de los fondos a que se refiere la presente leymantiene la condición de intangible, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, o de cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados.

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar“por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global; asimismo promover la eficiencia, inversiones y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores”.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });