Congreso: Presidente de la Cámara de Diputados recibe a representantes de ASEZ WAO

Andina/El Presidente De La Cámara De Diputados,

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar de Jesús Reto Otero, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la organización internacional ASEZ WAO (Salvemos a la tierra de la A la Z), con el propósito de coordinar iniciativas orientadas a fortalecer la protección del medio ambiente y promover una mayor participación ciudadana, especialmente de los jóvenes, en acciones de conservación ambiental.

Durante el encuentro, el titular de la Cámara de Diputadosdestacó el compromiso compartido entre el Perú y Corea del Sur en la defensa del medio ambientey expresó la disposición del Congreso para fiscalizar las iniciativas destinadas a la protección del medioambiente.

“Corea es un país potencia gracias a la disciplina de su pueblo. En el Perú también vemos que los jóvenes son cada vez más conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. La juventud es la esperanza de los pueblos”, afirmó.

Asimismo, recordó que ASEZ WAO ya ha sido reconocida en anteriores periodos parlamentarios, por lo que resaltó la continuidad del trabajo conjunto. En ese sentido, anunció que brindará apoyo desde la labor de fiscalización parlamentaria para impulsar el cumplimiento de las normas ambientales y facilitará la articulación con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para atender las propuestas presentadas por la organización.

Por su parte, el director general deASEZ WAO en el Perú, Wanghyun Kim, explicó que la organización desarrolla proyectos de voluntariado ambiental bajo el principio de que “todos somos una sola familia” y compartimos la responsabilidad de proteger el planeta para las futuras generaciones.

“Queremos trabajar junto con el Congreso porque ambos buscamos servir a la población. Creemos que cada pequeño esfuerzo suma para proteger el medio ambiente y dejar un mejor lugar para las próximas generaciones”, señaló.

En la cita participaron el presidente internacional de ASEZ WAO, Yonggap Kim; el director general de la organización en el Perú, Wanghyun Kim; y el director en el Perú, Luis Maza Quevedo.