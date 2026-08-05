Congreso: presidente del Senado anuncia acceso de periodistas a galería del hemiciclo

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

En el marco de una gestión transparente y de respeto al ejercicio periodístico, el presidente del Senado de la República, Miguel Angel Torres Morales, anunció hoy que el personal de los medios de comunicación tendrá todas las facilidades para cubrir las labores legislativas en ese poder del Estado.

Señaló que entre esas medidas figura el acceso al hemiciclo del Senado donde se desarrollan los plenos, el uso de un ambiente para las declaraciones de senadores y diputados, y una sala de cronistas tanto en el Palacio Legislativo como en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Siempre podría ser mejor y seguramente vamos a ir avanzando y mejorar cada vez más esas condiciones”, dijo Torres Morales en declaraciones a la prensa.

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El titular del Senado también pidió paciencia para la ejecución de una serie de acciones ya que el Congreso está pasando hacia una bicameralidad y eso implica una reorganización, no solamente de infraestructura sino de recursos humanos.

“Pero lo hacemos con la mejor de las intenciones y estoy seguro de que ustedes van a encontrar las mejores condiciones para lograr esa labor que es tan importante para nosotros. La labor de ustedes es la de fiscalizarnos, de informar y de comunicar. Somos conscientes de ello y somos totalmente respetuosos”, manifestó el titular del Senado.

Asimismo, adelantó que la próxima semana el pleno de esa cámara aprobará el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias, a fin de que procedan inmediatamente a instalarse.

Propuesta y llamado a reflexión

En otro momento, Torres Morales fue consultado sobre una iniciativa legislativa para restablecer la presencialidad en los plenos y las comisiones ordinarias, y al respecto aclaró que esa propuesta será analizada en las instancias respectivas de las cámaras legislativas.

Sin embargo, dijo que lo importante es conocer si los senadores o diputados harán una buena gestión a favor de los ciudadanos, más allá de la forma de cómo ejecutarán sus acciones.

El presidente del Senado también se refirió a la designación del diputado César Tito Rojas, como integrante en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

“Lo único que nos toca, desde nuestra posición, es llamar a una reflexión a los distintos grupos parlamentarios al momento de designar a las personas (…) Deben ser personas intachables, personas respecto de las cuales no exista ningún tipo de cuestionamientos. Finalmente, es decisión de cada grupo parlamentario”, comentó.

(FIN) NDP/HTC/CVC