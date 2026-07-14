Congreso: programa Martes Democrático supera las 50,000l personas alcanzadas

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Congreso de la República informó que el programa Martes Democrático, impulsado por su Oficina de Participación Ciudadana, alcanzó a más de 50,000 ciudadanos entre enero y julio de 2026.

De este modo, se consolida como uno de los principales espacios de análisis, formación cívica y debate sobre los temas de mayor interés nacional, resaltó la institución.

Durante este periodo se desarrollaronconferencias especializadassobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, reforma del sistema de justicia, desarrollo económico, institucionalidad democrática, Amazonía y otros asuntos de la

agenda nacional.

Dichas actividades contaron con la participación de especialistas, autoridades, académicos y líderes de opinión reconocidos, precisó el

Congreso.

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El programa reunió a898 asistentes de manera presencial y registró cerca de 50 mil visualizaciones a través de las plataformas digitales del Congreso, logrando así ampliar el acceso ciudadano a contenidos especializados y fortaleciendo el diálogo entre el Parlamento y la sociedad.

En ese sentido, el Parlamento resaltó el trabajo de la Oficina de Participación Ciudadana, al permitir fortalecer los espacios de participación y acercar la labor que realizan a miles de ciudadanos en todo el país.

"Con este balance, Martes Democrático reafirma su compromiso de seguir promoviendo el debate plural, la participación informada y la formación democrática, contribuyendo a fortalecer el vínculo entre el Congreso de la República y la ciudadanía", subrayó el

Poder Legislativo.