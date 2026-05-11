Congreso: propone el 8 de mayo como Día de la Confraternidad entre Perú y la Santa Sede

Andina/Comisión De Relaciones Exteriores Del

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el dictamen que propone establecer el 8 de mayo de cada año como el Día de la Confraternidad entre Perú y la Santa Sede.

El grupo de trabajo presidido por la congresista Heidy Juárez Calle (PP) consideró que la iniciativa fortalece las relaciones bilaterales, la cooperación mutua y los vínculos históricos entre el Estado peruano y la Santa Sede.

Con esta decisión, el Parlamento busca promover una fecha simbólica que resalte la relación diplomática y de cooperación entre ambos Estados y adempas la iniciativa guarda concordancia con la legislación vigente.

“El dictamen recogió la opinión de la Cancillería y vinculó la iniciativa con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en especial con la política exterior orientada a la paz, la democracia, el desarrollo y la integración”, informa el Congreso.

Cuarto intermedio

Por otro lado, la comisión envió a cuarto intermedio el dictamen que propone declarar cada 3 de febrero como Día de la Confraternidad entre Perú y Brasil.

La decisión permitió abrir un espacio adicional de evaluación para recibir una opinión consensuada sobre la fecha y la denominación de la conmemoración vinculada a la amistad entre ambos países.

La presidenta de la comisión, Heidy Juárez, explicó que la propuesta tiene la opinión favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

“Ambos países reconocieron el 3 de febrero de 2027 como una fecha principal para la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil. No obstante, la comisión optó por mantener el tema en cuarto intermedio para que la Cancillería peruana realice una nueva consulta y confirme si existe acuerdo sobre la fecha y la denominación de la efeméride”, señala el Parlamento.

Liga parlamentaria Perú-Luxemburgo

Asimismo, la comisión aprobó la creación de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Luxemburgo, a pedido del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay.

Entre los parlamentarios propuestos para integrar dicha instancia figuran Cheryl Trigoso, Yeni Luz López Morales, Héctor Acuña, Carlos Javier Zeballos, Américo Gonza y Luis Gustavo Cordero Jon Tay.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });