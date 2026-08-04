Congreso: proponen cambiar normativa para garantizar presencialidad de legisladores

Andina/Ricardo Cuba

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

En el Congreso de la República se presentó la primera iniciativa legislativa correspondiente al periodo parlamentario 2026-2030. Se trata de una propuesta para garantizar la presencialidad de los parlamentarios en las diferentes sesiones que se realizan en dicho poder del Estado.

El https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE..." target="_blank">proyecto de resolución legislativafue presentado por la diputadaIndira Huilca(Ahora Nación) y tiene por objeto modificar tanto el Reglamento del Congreso como el de la Cámara de Diputados, con la finalidad, además, de"regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados".

En ese sentido, se propone modificar el artículo 26, inciso a), delReglamento de la Cámara de Diputados, para señalar que estos servidores tienen, entre sus deberes, el departicipar presencialmenteen lassesiones del pleno del Congresoy del pleno de dicha cámara, así como en lascomisionesy otros órganos a los que pertenezcan, como la

Comisión Permanente.

La propuesta plantea tambiénmodificar el artículo 27 del Reglamento del Congresoen esos mismos términos, es decir, señalando quees deber de los senadores y diputados el participar presencialmenteen las sesiones del pleno del Congreso y de la cámara a la que pertenecen; en la Comisión Permanente, de ser el caso; así como en las comisiones y otros órganos.

Asimismo, en ambas modificatorias se indica que“la participación virtual solo será permitida cuando los diputados se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad”.

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En la parte considerativa del proyecto de la diputada se indica que, pese al término de laemergencia sanitaria por covid-19en mayo de 2023,“el Congreso ha continuado de forma predominante con la asistencia en modalidad virtual, haciendo notoria la tendencia de “escaños vacíos” tanto en las sesiones del pleno como en las sesiones de las comisiones parlamentarias”.

En ese sentido, se señala que el objetivo de la propuesta es regular de manera expresa lamodalidad presencialtanto en las sesiones del pleno como en las sesiones de comisiones parlamentarias, así como señalar lasexcepcionesen que se puede aplicar lavirtualidad, sujetándola a motivos justificados.