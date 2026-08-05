Congreso: proponen que carné universitario tenga vigencia de dos años

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República propone la modernización del régimen jurídico del carné universitario, a fin de establecer que dicho documento tenga una vigencia de dos años y pueda ser utilizado todos los días de la semana, incluyendo domingos y feriados.

https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDE..." target="_blank" class="ApplyClass">La iniciativa legislativade la diputadaMarleny Arminta (Ahora Nación)busca, además,reconocer expresamente el derecho de los estudiantes de posgrado y pregrado a obtener el mismo.

Para ello, se plantea la modificación del artículo 127 de la https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/105207/_30220_-..." target="_blank" class="ApplyClass">Ley 30220, Ley Universitaria, en donde se establecen los lineamientos para el otorgamiento del

carné universitario.

"Todo estudiante matriculado en programas de pregrado o posgrado de las universidades públicas y privadas tiene derecho a la emisión del carné universitario como documento oficial de identificación estudiantil y a gozar del pasaje universitario, consistente en el pago del cincuenta por ciento (50%) del precio regular del servicio de transporte público ofrecido al público en general",indica el nuevo texto que sería incluido.

"El carné universitario tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su emisión, siempre que el estudiante mantenga su matrícula vigente durante dicho período", se agrega.

La propuesta de redacción del artículo 127 señala, además, que las universidades son responsables de comunicar permanentemente a laSuperintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)la condición académica de los estudiantes, a efectos degarantizar que la información sobre la vigencia de dicho documento esté actualizada, a través del empleo de los medios informáticos respectivos.

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El proyecto de ley busca modificar también los artículos 3, 4 y 5 de laLey 26271,que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados en el transporte público.

Los cambios propuestos a este cuerpo normativo son que el pasaje universitario no podrá exceder del 50% del precio del pasaje ordinario cobrado a los usuarios del transporte urbano e interurbano y quedicho servicio aplicará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados, desde las 5:00 hasta las 24:00 horas.

Además, en la modificatoria del artículo 5 de esta ley se señala que el beneficio delpasaje universitariose hará efectivo previa presentación del carné vigente

ya sea en formato físico o digital.

La propuesta de la legisladora contiene también disposiciones complementarias finales, en las cuales se otorga un plazo máximo de 90 días para la adecuación de las directivas y normas vinculadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Además, se precisa que laSuneduimplementará mecanismos paraactualizar la condición académica del estudiante de manera permanente, a fin de verificar la vigencia del carné y evitar su uso indebido.

Se señala también que dicha entidad implementará elcarné universitario digitalde manera progresiva, con los mismos efectos jurídicos y mecanismos de seguridad que el documento físico,

pudiendo coexistir ambos formatos.