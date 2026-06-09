Congreso: proponen que desfibrilador externo sea obligatorio en lugares de aforo masivo

Andina/Ricardo Cuba

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Salud y Población del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que promueve la obligatoriedad del uso de desfibrilador externo automático (DEA) en establecimientos de aforo masivo, a fin de garantizar la atención oportuna y atención inmediata ante eventos como un paro cardiorrespiratorio.

Entre dichos establecimientos, la propuesta menciona a loscentros comerciales, aeropuertos, puertos, terminales terrestres, gimnasiosy entidades que albergan a cientos de ciudadanos.

Además, señala que el Ejecutivo, a través de un reglamento, establecerá los contenidos técnicos, criterios de calidad, accesibilidad, señalética, instrucciones de uso, mantenimiento, calibración y la capacitación del personal para su uso.

El texto también dispone que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, promueva la incorporación progresiva de contenidos vinculados a primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso básico de desfibriladores externos automáticos en el currículo nacional de la educación básica.

Adicionalmente, se modifica el artículo 4 de la Ley 30200, que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales, a fin de que estos cuenten con otros dispositivos o equipos que garanticen la atención frente a situaciones de emergencias médicas de acuerdo con la normativa vigente, lo que permite incluir a los DEA.

Al respecto, el parlamentario Diego Bazán (bancada RP), autor de una de los proyectos de ley que da origen al dictamen, expresó que en muchos lugares de aforo masivo no existen elementos de este tipo. “La atención inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, aseveró.

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Otros dictámenes aprobados

Además, se aprobó el dictamen que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y la Ley 26842, Ley general de salud, a fin de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres durante la atención ginecológica, obstétrica y perinatal en los establecimientos de salud.

También, con 18 votos, se aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que fortalece el acceso oportuno y disponibilidad de tecnologías sanitarias para la atención integral de las enfermedades raras y huérfanas.

En tanto, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 4869/2022-CR, 5518/2022-CR y 9973/2024-CR que modifica la Ley 28681, que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de prevenir los riesgos para la salud de las mujeres gestantes, niños y adolescentes.

Como último punto de agenda, la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Magaly Ruiz (APP) brindó un balance del trabajo realizado por este grupo de trabajo durante el periodo 2025-2026. Su gestión cierra con 98 dictámenes aprobados, 11 leyes promulgadas y 1 autógrafa de ley pendiente de promulgación.

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