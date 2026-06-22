Perú.- Congreso: proponen que universidades e institutos privados también paguen impuestos

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Un proyecto de reforma constitucional presentado en el Congreso de la República plantea que las universidades, institutos y escuelas superiores privadas ya no estén exoneradas de impuestos y empiecen a tributar por los servicios que prestan.

https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDA..." target="_blank" class="ApplyClass">La propuestadel parlamentarioAmérico Gonza(Perú Libre) plantea para ello la modificatoria delartículo 19 de la https://www3.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/..." target="_blank">Constitución Política, suprimiendo la "inafectación de todo impuesto" para dichos centros de formación, ya sea a nivel directo o indirecto.

“Las universidades, instituciones privadas y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia están sujetas al pago de los impuestos directos e indirectos establecidos por ley respecto de los bienes, actividades y servicios que desarrollen, conforme al régimen tributario vigente”,señala el texto propuesto.

Además, como disposición complementaria, se indica que el Poder Ejecutivo, deberá adecuar la legislación tributaria y educativa respectiva en un plazo no mayor de 120 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma.

De igual modo, se propone, en el mismo texto, derogar, modificar o dejar en suspenso todas las normas y reglamentos que resulten incompatibles con su aplicación.

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Exposición de motivos

El parlamentario indica, en la exposición de motivos del proyecto, que este busca preservar los beneficios para aquellas entidades que sí operansin fines de lucroy establecer“la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado para aquellas instituciones que desarrollan actividades con fines lucrativos”.

Sostiene que el beneficio deinafectación tributariase ha aplicado de manera generalizada a todas las instituciones educativas privadas, incluyendo a estas últimas. Agrega que ello ha causado una serie de distorsiones en el sistema tributario y en el funcionamiento del mercado.

“Una reforma constitucional que diferencie claramente entre la educación sin fines de lucro y la educación como negocio es el único camino para garantizar que, quienes obtienen beneficios millonarios, también aporten de manera proporcional al sostenimiento de los servicios públicos”,indica la propuesta.

Asimismo,Gonza Castillosostiene que, al eliminar dichas exoneraciones, el Estado podráreinvertirlos recursos recaudados directamente en la

modernización y el aumento de la calidad de la educación pública.

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