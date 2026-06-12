Congreso de la República continúa hoy pleno de su último período legislativo

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Congreso de la República unicameral continuará hoy el último pleno de su período legislativo final que culminará el 26 de julio próximo, para luego dar paso al Senado y la Cámara de Diputados, que conformarán el próximo Parlamento bicameral.

Tras una prolongada sesión plenaria desarrollada hasta las 22:45 horas de anoche, elpresidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, suspendió el pleno e indicó que se reanudará hoy, a las 09:00 horas.

Entre las iniciativas aprobadas ayer figura el proyecto de resolución legislativa que otorga facultades legislativas a la Comisión Permanente a fin de que, al término del período legislativo, continúe ejerciendo el trabajo parlamentario hasta el 15 de julio,

Lee también: [Elecciones 2026: ONPE informa que clima adverso impide traslado de 9 actas en Loreto]

Durante la sesión plenaria del jueves, el Parlamento aprobó diversos dictámenes, entre ellos el que declara el Día Nacional de la Cumbia Peruana el 14 de marzo de cada año, el que establece un beneficio tributario para las personas con discapacidad severa mediante la deducción de la base imponible del impuesto predial y el que propone declarar el mes de la vida y la familia el mes de junio de cada año.También se aprobaron los dictámenes que propone declarar de interés nacional impulsar la inscripción de la candidatura del Inti Raymi en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que propone modificar la Ley 32521 y la Ley 32509, a fin de viabilizar la implementación de las nuevas escalas remunerativas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y del Poder Judicial, y que propone la ley que promueve el desarrollo del cabotaje y el fortalecimiento de la industria naval nacional.

Igualmente se aprobaron el dictamen que propone modificar la Ley 31553, de reasignación gradual y progresiva de los profesionales de la salud y del personal técnico y auxiliar asistencial, el que proponen el marco para el desarrollo sostenible del turismo y el deporte náutico nacional,y el que declara de interés nacional diversos proyectos de infraestructura ferroviaria en el sur del país.

Asimismo, la representación parlamentaria aprobó el que propone modificar la Ley 31577, que regula la numeración y publicación de las leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso, para disponer la publicación de avisos de curso legal del Legislativo en el Diario Oficial El Peruano Electrónico. Esta iniciativa fue exonerada de segunda votación.

Además, aprobó, entre otros dictámenes, el que propone declarar de interés nacional la construcción, implementación, mantenimiento y equipamiento de institutos regionales de enfermedades neoplásicas.

Congreso bicameral

El actual Congreso unicameral, compuesto por 130 congresistas, quienes iniciaron funciones el 27 de julio del año 2021, darán paso a partir del 27 de julio próximo al Parlamento bicameral, integrado por 60 miembros del Senado, así como los 130 legisladores que formarán parte de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la resolución legislativa del Congreso publicada el 13 de enero pasado y que aprueba el Reglamento del Senado, este órgano representativo no puede ser disuelto y entre sus funciones principales figuran la elección del defensor del pueblo, la designación del contralor general de la República, elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, elección de tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de la designación de su presidente.

Asimismo, ratifica al superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones y le compete también la remoción de los funcionarios conforme a lo señalado por la Constitución Política del Perú.

Mientras tanto, la resolución legislativa que aprueba el Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que este órgano tiene como atribuciones aprobar las propuestas normativas a ser remitidas al Senado; interpelar y censurar a los ministros de Estado; otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial; conformar comisiones investigadoras con la finalidad de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público; y ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución.

También precisa que le compete la presentación, debate y aprobación de propuestas legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, el reglamento del Congreso y su reglamento.

(FIN) HTC/FHG