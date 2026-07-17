Congreso de la República rinde homenaje póstumo al contralmirante Manuel Villar Olivera

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

En un acto encabezado por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, el Congreso de la República rindió un homenaje póstumo al contralmirante Manuel Villar Olivera, y le otorgó el Diploma y la Medalla de Honor de la institución, en el grado de Oficial, en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio del país y a su valiosa contribución en la defensa de la soberanía nacional.

La ceremonia se realizó en la sala Castilla del Palacio Legislativoy contó con la participación del vicealmirante Federico Javier Bravo de Rueda, comandante general de la Marina de Guerra; el contralmirante Antonio Vildoso; el capitán de Navío José Luis Salcedo Mansilla; el vicealmirante (r) Silvio Alva Vivanco, presidente de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú.

Asimismo, el contralmirante Colver Eduardo Ruiz Roa y César Linares Roca, vicepresidente y secretario de Pro Marina, sede Asia, respectivamente; así como Natalia Lozada Dortrait de Farías, Félix Farías Carrillo y Jessica Valderrama Dortrait, familiares del homenajeado, además de autoridades civiles y militares.

Durante su discurso,el titular del Parlamento resaltó que Manuel Villar Olivera abrazó, desde los primeros años de la independencia, la causa de la libertad e integró la naciente Marina de Guerra del Perú, participando activamente en las campañas que consolidaron la emancipación nacional.

“Comprendió, como pocos, que la independencia no terminaba con la proclamación de la República, sino que debía defenderse con entrega, disciplina y sacrificio”, expresó Rospigliosi Capurro.

Asimismo, destacó que,a lo largo de su carrera, Villar Olivera contribuyó decisivamente a la defensa de la soberanía nacionaly al fortalecimiento institucional de la Marina de Guerra del Perú, demostrando ejemplar patriotismo y un permanente sentido del deber.

El presidente del Congreso señaló que su ascenso al grado de contralmirante constituyó el justo reconocimiento a una vida consagrada al servicio de la Nacióny sostuvo que recordar su legado fortalece la memoria histórica del país.

Añadió que, con esta condecoración póstuma,el Congreso de la República expresa su gratitud a un marino que sirvió con honor y cuyo legado continúa inspirando a la Marina de Guerra del Perúy a todos quienes consideran el servicio a la patria como la más alta vocación.

Reconocimiento

En representación de la familia del homenajeado,Natalia Lozada agradeció al Congreso por la distinción conferida al contralmirante Manuel Villar Oliveray afirmó que este reconocimiento constituye un acto de justicia histórica hacia uno de los más destacados marinos del Perú.

Recordó que el 7 de febrero de 1866, durante el combate naval de Abtao, Manuel Villar Olivera, entonces capitán de fragata, ejerció el mando de las fuerzas navales aliadas peruano-chilenas, conduciendo con serenidad y liderazgo las acciones que permitieron contener el avance de la escuadra española.

Destacó quedicha victoria fortaleció la moral de las fuerzas aliadasy reafirmó la voluntad de los pueblos sudamericanos de defender su independencia y soberanía frente a cualquier amenaza extranjera.

“La condecoración que hoy otorga el Congreso constituye también un mensaje para las nuevas generaciones: que el amor por la patria, el sentido del deber y la integridad son valores que orientan el destino de la Nación”, expresó Natalia Lozada.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });