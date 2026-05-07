Congreso rinde homenaje a Universidad Nacional Mayor de San Marcos por 475 aniversario

Andina/Pleno Del Congreso Rinde Homenaje A San

Lima 7 May. (ANDINA) -

El pleno del Congreso rindió homenaje a la Universidad Nacional de San Marcos por su 475 aniversario de fundación, al destacar que la Decana de América no sólo es una institución académica, sino también memoria histórica y promesa de futuro.

Durante la sesión, el presidente encargado del Congreso,Fernando Rospigliosi, destacó queSan Marcos es forjadora del pensamiento crítico, baluarte del saber humanista y semillero permanente de generacionescomprometidas con el destino del Perú.

“San Marcos no es solo una institución académica, es memoria histórica y también promesa de futuro. A lo largo de casi cinco siglos, sus claustros han formado generaciones de peruanos que han contribuido decisivamente a la construcción de nuestra república y al desarrollo de la ciencia, la cultura y las instituciones democráticas”, refirió.

Recordó que el primer Congreso constituyente de 1822, piedra angular de la institucionalidad, se instaló en la capilla deSan Marcosy dicha casa de estudios tuvo maestros y estudiantes que ennoblecieron la historia, la acción y el pensamiento crítico del siglo XIX.

Mencionó que distinguidos políticos comoFrancisco García Calderón,quien fue presidente del Congreso Constituyente de 1867 y luego del Senado;Francisco Rosas, presidente del Senado en 1876, yLuis Alberto Sánchez, presidente del Senado en 1966 y 1985, fueron también rectores de San Marcos.

“Estas figuras y muchas más dan cuenta de una verdad innegable: San Marcos ha sido y sigue siendo, como diría el sanmarquino Mario Vargas Llosa, un semillero de ideas y valores, una formadora de eminencias”, refirió Rospigliosi.

Hoy, según aseguró, es unaresponsabilidad histórica de San Marcosseguir siendo faro de pensamiento, espacio de diálogo plural y motor de desarrollo nacional.

El Estado, a su vez, tiene el deber de garantizar que las universidades públicas cuenten con las condiciones necesarias para cumplir plenamente su misión.

“Desde el Congreso de la República, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública de calidad, con la investigación científica y con el fortalecimiento de nuestras universidades”, apuntó.

La sesión plenaria contó con la participación de Jeri Ramón, rectora de San Marcos, y de autoridades de esa casa de estudios desde las galerías del Hemiciclo de Sesiones.