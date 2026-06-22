Congreso: Rospigliosi firma ley que declara el 14 de marzo Día de la Cumbia Peruana

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, firmó la autógrafa de la ley que establece el 14 de marzo de cada año como el Día de la Cumbia Peruana, en reconocimiento al aporte de este género musical a la cultura, la identidad nacional y la memoria popular del país.

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Durante la ceremonia protocolar, Rospigliosi destacó la importancia de esta expresión artística, que ha acompañado a varias generaciones y se ha consolidado como uno de los sonidos más representativos del Perú. Asimismo, señaló que este reconocimiento legislativo también reivindica el trabajo de cantantes, compositores, músicos y promotores culturales de distintas regiones.

En ese sentido, sostuvo que la cumbia peruana refleja la diversidad del país al integrar raíces andinas, amazónicas y costeñas en una propuesta musical propia que ha trascendido fronteras.

“Sus canciones cuentan historias de esfuerzo, amor, migración y encuentro, historias que forman parte de la experiencia de millones de compatriotas”, afirmó.

Identidad cultural

El titular del Parlamento también saludó la iniciativa promovida por la congresista María Acuña, del partido Alianza para el Progreso, y expresó el reconocimiento del Congreso a los artistas que han contribuido al patrimonio cultural mediante este género musical.

La ceremonia reunió a artistas, músicos, compositores, empresarios musicales y representantes del sector cultural, quienes respaldaron la iniciativa.

Entre los asistentes estuvieron representantes de agrupaciones como Hermanos Yaipén, Explosión de Iquitos, La Bella Luz, Orquesta Candela, Agua Marina y Agua Bella, además de intérpretes como Lucho Paz y Víctor Romero. También participaron compositores vinculados a reconocidos éxitos de la cumbia peruana, entre ellos Estanis Mogollón y Manuel Mantilla, así como figuras de la difusión artística y cultural.