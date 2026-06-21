Congreso: seis comisiones parlamentarias se reúnen mañana en sesión extraordinaria

Archivo - Perú.- Congreso oficializa ampliación de segunda legislatura ordinaria hasta el 24 de junio - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Las comisiones de Vivienda, Relaciones Exteriores, Fiscalización, Educación, Transportes y Descentralización se reunirán mañana en sesión extraordinaria para debatir temas de su agenda parlamentaria.

A las10:00 horas se reunirá la Comisión de Viviendaen la sala Luis Bedoya Reyes para poner a debate el predictamen de insistencia de las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de Ley que modifica el artículo 1 de la Ley de adjudicación de lotes de propiedad del Estado ocupados por mercados.

LaComisión de Relaciones Exteriores se reúne a las 11:00 horasen la sala Carlos Torres y Torres Lara, para evaluar el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo 050/2021-2026, denominado “Acuerdo por Intercambio de Notas entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República del Perú relativo al Proyecto: Coordinación de la Alianza por el Clima Peruano-Alemana y de las Finanzas Climática”.

Asimismo, se verá el predictamen, recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 051/2021-2026, denominado “Acuerdo de Cooperación Técnica 2024”, y el predictamen, recaído en el Proyecto de Ley 12509/2025-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional el fortalecimiento, modernización y aprovechamiento sostenible del malecón de atraque al servicio del Perú en Arica.

En tanto, laComisión de Fiscalización se reúne a las 11:00 horas.Entre sus temas de agenda se encuentra recibir al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, quien informará sobre la situación de los vales de soporte nutricional de las redes integrales de salud de Lima.

También informará respecto a la problemática que estarían atravesando los trabajadores bajo la modalidad de locación de servicio en la DIRIS Lima Sur y DIRIS Lima Centro y el informe sobre la posible exclusión del proceso Serums 2026-I de aproximadamente 352 obstetras.

Del mismo modo, está citado a la comisión el contralor César Enrique Aguilar Surichaqui, quien dará a conocer el informe sobre el periodo anual de gestión 2025, en concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Al mediodía está previsto que se reúna la Comisión de Educaciónpara evaluar el predictamen que propone la incorporación de disposiciones complementarias transitorias y finales al Decreto Ley 23019, Ley de creación del Colegio de Psicólogos del Perú”.

También tiene en agenda los predictames que proponen la creación de la Universidad Nacional de Pachitea (Unapachi), en el distrito de Panao, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco; y la Universidad Nacional Científica de La Mar (Unclam) en el distrito de Patibamba, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, entre otros.

Finalmente,la Comisión de Transportes se reúne a las 14:00 horas, para debatir el predictamen que propone un texto sustitutorio de la “Ley que declara de interés nacional la construcción de la línea férrea entre las ciudades de Sicuani, departamento de Cusco, y de Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios”.

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