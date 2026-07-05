Congreso: semana de representación del mes de julio empieza mañana

Archivo - Perú.- Congreso: seis comisiones parlamentarias se reúnen mañana en sesión extraordinaria - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

De conformidad con la programación establecida por el Congreso de la República, la semana de representación correspondiente al mes de julio iniciará mañana lunes 6 de julio y se extenderá hasta este viernes 10.

El inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso precisa que, durante estos cinco días consecutivos, los parlamentarios se trasladan a su circunscripción electoral de procedencia y/o a una distinta dentro del territorio nacional, de manera individual o en grupo.

En el marco de la semana de representación, los legisladores deberán atender las denuncias de la población y fiscalizar a las autoridades respectivas.

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Además, deberán contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria.

En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituirán durante siete días calendario continuos en su circunscripción electoral.

Cabe señalar que la semana de representación de julio estaba inicialmente programada para llevarse a cabo del 13 al 17 de julio, pero fue reprogramada por acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, según indica el oficio respectivo remitido a los parlamentarios.

(FIN) MCA