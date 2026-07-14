Congreso: solicitan implementar ley a favor de docentes que aprobaron concurso del 2022

Archivo - Perú.- Congreso: Comisión de Educación priorizó defensa de los derechos laborales del magisterio - Andina/Congresista Segundo Montalvo. Foto:

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, solicitó al ministro del sector, Jorge Marticorena, implementar la ley 32390 la cual autoriza el nombramiento excepcional de los profesores que aprobaron las dos etapas (regional y nacional) e ingresaron a la Carrera Pública Magisterial en el año 2022.

“Este pedido lo realizo luego que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisara que el Ministerio de Educación cuenta con un mecanismo legal vigente para la implementación de la Ley 32390. El MEF indica que, para ese propósito, ha autorizado al Ministerio de Educación a efectuar las modificaciones presupuestarias que estime conveniente a fin de financiar gastos vinculados con las remuneraciones de los docentes”, indica el oficio enviado al titular del

Ministerio de Educación (Minedu).

En el documento también el parlamentario solicita que se lesremita el cuadro nacional de plazas desiertas, el cuadro nacional de méritos actualizado y el cronograma para la adjudicación de estas plazas.

Lee también: [ Congreso bicameral: así será el proceso de constitución del Parlamento 2026-2031]

"Necesitamos conocer las gestiones presupuestarias llevadas a cabo por su despacho para contar con el financiamiento correspondiente",agrega.

Montalvo Cubassubraya que si bien el Poder Ejecutivo ha demandado la inconstitucionalidad de la ley 32390, ello"no suspende ni deja sin efecto su aplicación y que tampoco tiene efecto retroactivo", si en caso el Tribunal Constitucional atendiera dicho pedido.

“Por lo tanto señor ministro Jorge Marticorena, se encuentra en sus manos la posibilidad de resolver esta demanda de cientos de maestros que cumplieron con demostrar sus capacidades técnicas y de conocimiento, por lo que su nombramiento es un acto de justicia y de aplicación al Derecho",concluyó el presidente de la

Comisión de Educación.