Congreso: Estas son las comisiones que tendrán las cámaras de Senadores y Diputados

Andina/Ricardo Cuba

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Con el Congreso bicameral, el trabajo parlamentario en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se canaliza a través de las comisiones ordinarias, aquellos grupos especializados encargados del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda de cada cámara. Conoce en esta nota, las comisiones que tendrán.

Por la naturaleza de sus funciones, las comisiones se clasifican por ordinarias legislativas, ordinarias no legislativas, de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción y especiales.

ElSenado tendrá seis comisiones ordinarias,mientras que la

Cámara de Diputados 16 comisiones.

Comisiones ordinarias legislativas Senado

Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría. Comisión de Justicia y Derechos Humanos.Comisiones Ordinarias No Legislativas SenadoComisión de Ética Parlamentaria. Comisión de Procedimientos Especiales. Comisión de Inteligencia.Comisiones Ordinarias Legislativas DiputadosComisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Orden Interno. Desarrollo Agrario. Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos. Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Educación, Cultura y Deporte. Energía y Minas. Justicia y Derechos Humanos. Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Producción, Comercio Exterior y Turismo. Medio Ambiente y Sostenibilidad. Salud. Trabajo y Seguridad Social. Infraestructura, Vivienda y Transportes. Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Comisiones Ordinarias No Legislativas DiputadosComisión de Ética Parlamentaria Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo Comisión de Acusaciones Constitucionales