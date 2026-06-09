Perú.- Congreso: Subcomisión de Acusaciones admite a trámite nueva denuncia contra Dina Boluarte

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite la Denuncia Constitucional 591 contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, por la posible comisión del delito de colusión simple y agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

La denuncia, aprobada por unanimidad (9 votos) fue formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Se acusa a Boluarte Zegarra de haber influenciado, cuando se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en la contratación de Víctor Hugo Torres Merino en diversos programas de dicho sector.

Otros informes de calificación

En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó otros dos informes de calificación relacionados con la exmandataria.

El primero fue el correspondiente a la Denuncia Constitucional 348, que incluye también al expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y el exministro del Interior Vicente Romero, por la presunta infracción a los artículos 1, 2, 39, 44 y 118 de la Constitución.

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A ellos se les acusó de ser los responsables del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas contra la población civil durante el mes de enero del año 2023. Obtuvo 9 votos a favor y dos en contra.

El segundo es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 486, contra Boluarte Zegarra, por la presunta infracción a los artículos 1, 2 (numerales 1 y 24) y 12 de la Constitución, y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado y lesiones graves, tipificados en los artículos 376, 108 (inciso 4) y 121 del Código Penal.

Esta fue formulada por los ciudadanos Irma Cayo Sánchez, John Lapa Oré, Valerio Riveros López y Jorge Otoya Villalva. El informe de calificación obtuvo 9 votos a favor y 2 votos en contra.

Delegación de denuncias

De otro lado, la titular del grupo de trabajo, Lady Camones, delegó al congresista Jorge Montoya (bancada HyD) la Denuncia Constitucional 694, formulada por el fiscal de la Nación (entonces interino) Tomás Gálvez contra Dina Boluarte por presunta Infracción constitucional y por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

Además, delegó a la congresista Ana Zegarra (bancada SP) la Denuncia Constitucional 357, contra la congresista Heidy Juárez por presunta infracción constitucional y posible comisión del delito de concusión.