Congreso: Subcomisión de Acusaciones realizó audiencia de denuncia contra Alberto Otárola

Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio inicio esta tarde a la audiencia correspondiente a la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, por su presunta injerencia en la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa.

Se trata de las denuncias constitucionales 460, 462, 463 y 587, acumuladas, en contra del exjefe del Gabinete, quienno se hizo presente en la audiencia, pero acreditó a su abogado, Hans Maycof Casachagua Collazos.

La presidenta de laSubcomisión de Acusaciones Constitucionales,Lady Camones(bancada APP) indicó además que Otárola Peñaranda solicitó quela sesión sea reservada.El pedido que fue aceptado en función del literal d4 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.

Los autores de las denuncias son los congresistasElías Varas(bancada JP-VP-BM),Juan Burgos(bancada PP),Jaime Quito(bancada BS) y la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza.

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Al extitular del Consejo de Ministros se le acusa por lapresunta comisión de los delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias en agravio del Estado; además de infracción constitucional.

Se le atribuye aOtárolael haber influenciado, de manera indebida, para la contratación deYaziré Pinedoen elMinisterio de Defensa, así como el uso de un vehículo oficial para asuntos personales.

Participaron en laaudienciael congresista Elías Varas Meléndez (bancada JP-VP-BM) y el fiscal adjunto supremo adscrito al área de enriquecimiento ilícito, Wilfredo Rivera Baltasar, por la parte denunciante. En tanto, por la parte denunciada estuvo presente el abogado Casachagua Collazos.

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