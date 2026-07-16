Congreso: subcomisión aprobó informes de calificación de denuncias constitucionales

Andina/Difusión

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, evaluó en la víspera siete informes de calificación vinculados a denuncias constitucionales contra altos funcionarios y exautoridades, en el marco del procedimiento parlamentario establecido por el Reglamento del Parlamento.

En primera instancia, dicha comisión, presidida por la congresista Lady Camones (APP), abordó el informe de calificación que recomienda la improcedencia de la Denuncia Constitucional 476 contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el cual fue aprobado por mayoría: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Lee también: [ERM 2026: conoce qué autoridades serán elegidas el 4 de octubre]Al extitular de Energía se le imputaba la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento del cargo o negociación incompatible, tipificados en el Código Penal, por la contratación de Rosa Sánchez en la cartera de Energía y Minas por vínculo amical, utilizando su cargo en detrimento de los méritos de capacidad de la funcionaria.

No obstante, el informe concluye que los hechos no configuran delito alguno, ya que la confianza en una persona no es ajena a la contratación del personal en la administración pública. Asimismo, la ciudadana en referencia cumplía con los términos de referencia establecidos para el cargo.

Posteriormente, se aprobó por mayoría el informe de calificación que recomienda la improcedencia de la Denuncia Constitucional 531 contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Denuncia contra presidente del JNE

De otro lado, por unanimidad, fue aprobado el informe que declara la improcedencia de la Denuncia Constitucional 616 contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Al titular del JNE se le imputaba la presunta infracción de los artículos 39 y 44 de la Carta Magna, y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, rehusamiento o demora en actos funcionales tipificados en los artículos. 376 y 377 del Código Penal por no haber reparado el ascensor de la sede principal vulnerando la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y por un posible conflicto de interés en procesos de selección CAS.

La subcomisión también aprobó, por unanimidad (9 votos a favor), el informe de calificación que recomienda la improcedencia de la Denuncia Constitucional 639 contra el exministro del Interior, José Santiváñez, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal.

También por unanimidad se aprobó el informe de calificación que recomienda la improcedencia de la Denuncia Constitucional 716 contra la exministra de Educación, María Cuadros, por la presunta infracción a los artículos 16, 39, 51, 119 y 128 de la Constitución Política del Perú.

Además, con 9 votos a favor, se aprobó el informe de calificación que concluye en la improcedencia de la Denuncia Constitucional 720 contra el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, por la presunta infracción a los artículos 38, 39, 44, 45, 119, 126 y 128 de la Carta Magna, y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones tipificados en los artículos 376 y 361 del Código Penal.

Finalmente, con 11 votos a favor (unanimidad), se aprobó el informe de calificación que recomienda el archivamiento de la Denuncia Constitucional 719 contra el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, por la presunta infracción a los artículos 2 (inciso 2 y 15), 22, 23, 38, 39 y 51 de la Constitución Política del Perú y la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

(FIN) NDP/HTC