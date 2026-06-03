Congreso: Esta tarde se desorrallá pleno temático sobre saneamiento de límites

Perú.- Pleno debatirá dictámenes sobre saneamiento de límites y organización territorial - Andina/Pleno Debatirá Este Miércoles Dictámenes

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

Este miércoles 3 de junio, a las 15:00 horas, se desarrollará un Pleno temático en el que se debatirán dictámenes sobre saneamiento de límites y organización territorial. Así lo acordó el Consejo Directivo del Parlamento, que sesionó con la conducción del presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi.

La decisión se adoptó a solicitud de las congresistas Ana Zegarra, Norma Yarrow y Alejandro Cavero, presidenta y expresidentes de la Comisión de Descentralización, respectivamente.

Entre los dictámenes están el Proyecto de Ley 14475, que propone la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de Carabaya, en Puno; el PL 14131, que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de la provincia de Angaraes, en Huancavelica; el PL 14129 que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de la provincia de Tambopata y sus distritos, en Madre de Dios, entre otras propuestas legislativas.

Orden del día

El Consejo Directivo del Congreso acordó también pasar a la Orden del Día 73 dictámenes favorables de proyectos de ley, provenientes de diferentes comisiones.

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De igual forma, pasan a la Orden del Día tres dictámenes que recomiendan la insistencia de diversos proyectos de ley, y una que recomienda el allanamiento a la autógrafa de los proyectos de ley 2554, 5493, 5847 y otros, que propone modificar diversas leyes a fin de fortalecer el rol de los gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal.

También pasó a la Orden del Día la Moción 21875 que propone que el Plenootorgue a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora, por el plazo de 60 días calendario, a fin de que investigue laspresuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral del 12 de abril de 2026y los hechos conexos que llevaron a la demora y a la no instalación de mesas de sufragio.

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