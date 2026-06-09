Congreso: trabajadores podrán reclamar derechos hasta 10 años después de dejar de laborar

Andina/Melina Mejía

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, aprobó diversos dictámenes orientados a fortalecer la protección social, mejorar la cobertura de salud, actualizar normas laborales y promover mecanismos previsionales para sectores específicos.

Una de estas propuestas legislativas plantea un plazo de 4 a 10 años para la prescripción de las acciones derivadas de una relación laboral. De esta manera, los trabajadores podrán reclamar sus derechos hasta 10 años después de extinguido el vínculo laboral.

Así se propone en el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 10661/2024-CR, referido a los derechos provenientes de las relaciones laborales, aprobado por mayoría, con 12 votos a favor y una abstención, por la comisión citada que preside el congresista Alex Paredes (SP).

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La iniciativa se sustenta en la necesidad de equilibrar la protección de los derechos laborales con el principio de seguridad jurídica. Además, se consideró que la ampliación del plazo fortalece el acceso a la justicia laboral y protege derechos vinculados a la remuneración, el trabajo y la dignidad humana.

Otros dictámenes

Por otro lado, la Comisión de Trabajo también aprobó, con 11 votos a favor y una abstención, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 14680/2025-CR, que modifica el artículo 4 de la Ley N.° 10674 y el artículo 3 del Decreto Supremo N.° 300-68-HC, y busca fortalecer la representación gremial y reconocer la naturaleza privada, autónoma y representativa de las organizaciones de expendedores de diarios, revistas y loterías.

La propuesta plantea actualizar la composición de la Junta Directiva vinculada a la Caja de Protección y Asistencia Social Ley N.° 10674.

Asimismo, la comisión aprobó, con 10 votos a favor y una abstención, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N:° 13225/2025-CR, que modifica los artículos 81 y 83 del Decreto Ley 19990, el artículo 56 del Decreto Ley 20530 y la cuarta disposición complementaria modificatoria de la Ley 30970. La iniciativa precisa la prescripción de pensiones devengadas y el alcance de los límites pensionarios, con el objetivo de proteger el derecho a la seguridad social.

Otro dictamen aprobado por mayoría es el recaído en el Proyecto de Ley N.° 11467/2024-CR, que establece mecanismos alternativos y complementarios para que los gobiernos regionales y locales puedan amortizar sus deudas tributarias y no tributarias con EsSalud.

Del mismo modo, el grupo de trabajo aprobó, con 10 votos a favor y una abstención, el dictamen recaído en los proyectos de ley 14295/2025-CR y 14624/2025-CR, que busca garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones asistenciales de salud entre EsSalud y el Seguro Integral de Salud en favor de los asegurados y sus derechohabientes.

Posteriormente, se aprobó, con 11 votos a favor y una abstención, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 14339/2025-CR, que regula el régimen especial de jubilación de los artistas intérpretes y ejecutantes.

La iniciativa no crea un nuevo régimen previsional inmediato, sino que declara de interés nacional y necesidad pública la evaluación de mecanismos de protección previsional para los artistas comprendidos en la Ley N.° 28131. La propuesta encarga al Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura, la ONP y la SBS, elaborar una evaluación técnica integral.

Finalmente, la Comisión de Trabajo aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 13462/2025-CR, que regula la jornada laboral de los profesionales asistenciales de salud que cumplen función asistencial de salud pública en sedes administrativas del sector público.

La propuesta reconoce la jornada de 6 horas diarias o 36 horas semanales para profesionales que realizan funciones técnico-asistenciales desde órganos administrativos. Entre estas labores figuran vigilancia epidemiológica, salud ambiental, inmunizaciones, salud ocupacional, prevención y control de enfermedades, entre otras.

(FIN) NDP/HTC/FHG