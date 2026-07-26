Congreso:citan a senadores a sesión de instalación para este 27 de julio a las 10:00 horas

Andina/El Senador Miguel Torres Morales Fue

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La Oficialía Mayor del Congreso de la República emitió un comunicado oficial convocando a los senadores electos para las sesiones de instalación que se llevarán a cabo este lunes 27 de julio de 2026.

De acuerdo con la disposición del presidente del Senado,Miguel Torres, la jornada legislativa se dividirá en dos actos principales:

Instalación del Senado: Se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el Hemiciclo del Senado.

Instalación del Congreso de la República: A esta sesión han sido citados tanto senadores como diputados a las 12:00 m. en el Hemiciclo del Congreso.

Este anuncio formaliza el inicio de las actividades parlamentarias conforme a lo previsto para el nuevo periodo.

Según el Reglamento del Congreso, el Periodo Anual de Sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Además, está conformado por dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas, los cuales tienen los siguientes plazos:

a) Primer periodo ordinario de sesiones(primera legislatura): inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.

b) Segundo periodo ordinario de sesiones(segunda legislatura): inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

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Durante su discurso de asuncióncomo presidente del Senado,Miguel Torresaseguró que el retorno de esta cámara representa una oportunidad para elevar la calidad de las decisiones que se tomen, siendo este una instancia en la que se dialogue antes de iniciar confrontaciones.

"Tenemos el privilegio de inaugurar una nueva etapa institucional, hagamos que también sea el inicio de una nueva manera de hacer política y que el Perú diga dentro de algunos años que el retorno del Senado fortaleció nuestras instituciones y ayudó a reconciliar la política con los ciudadanos", añadió.

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