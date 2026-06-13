Conida fortalece capacidades en uso de imágenes satelitales para desarrollo del país

Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La Agencia Espacial del Perú (Conida), participó en la Semana de la Innovación organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), mediante el desarrollo del Taller de Fundamentos de Teledetección utilizando imágenes del Sistema Satelital Peruano, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de estudiantes, profesionales y ciudadanos interesados en el uso de tecnologías espaciales aplicadas al territorio nacional.

La capacitación estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Aplicaciones Espaciales y Geomática de Conida, quienes compartieron conocimientos teóricos y prácticos sobre los principios de la teledetección y el aprovechamiento de la información geoespacial generada por el Sistema Satelital Peruano.

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Durante el taller participaron más de 30 personas, quienes conocieron las múltiples aplicaciones de las imágenes satelitales en sectores estratégicos para el desarrollo del país, como el monitoreo ambiental, la gestión sostenible de los recursos naturales, la planificación territorial y la atención de emergencias ante desastres naturales.

Asimismo, los expositores Wilder Caballero y Raúl Calle presentaron casos prácticos que permitieron comprender cómo la información obtenida desde el espacio contribuye a generar datos oportunos y confiables para respaldar la toma de decisiones en beneficio de la población y de las instituciones del Estado.

Con esta participación, el Ministerio de Defensa -sector al que se encuentra adscrito el Conida-, reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento científico y tecnológico, fomentando el uso de herramientas innovadoras que contribuyen al desarrollo sostenible y la seguridad del país.

(FIN) NDP/HTC