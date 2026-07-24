Conoce aquí las funciones que cumplirán los integrantes de la Cámara de Diputados

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: ¿cómo quedan conformados el Senado y la Cámara de Diputados? [infografía] - Andina/Difusión - Archivo

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El hemiciclo del Senado, así como la Cámara de Diputados, órganos del Congreso bicameral, iniciarán funciones el próximo 27 de julio, tras su instalación. Conoce aquí las funciones que cumplirán los 130 diputados.

Distribución de escaños

De acuerdo con la https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/9c9edf5c-0..." class="ApplyClass">Resolución 0053-2025-JNE,28 diputados son elegidos por distrito electoral múltiple, correspondiendoun representante por cada circunscripción departamental,incluida laProvincia Constitucional del Callao;mientras que losperuanos residentes en el extranjerocuentan con

dos representantes.

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Los102 diputados restantesse eligieron en formaproporcional al número de electores de cada circunscripción.La distribución por departamento es la siguiente:Tumbes, Huancavelica, Moquegua, Apurímac, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Amazonas: 1 diputado cada uno. Ucayali, Huánuco, Ayacucho: 2 diputados cada uno. Loreto, San Martín, Ica, Callao, Lima provincia: 3 diputados cada uno. Áncash, Junín, Cusco, Puno, Lambayeque: 4 diputados cada uno. Cajamarca, Arequipa: 5 diputados cada uno. Piura, La Libertad: 3 diputados cada uno. Lima Metropolitana: 31 diputados.Para la elección de diputadosse aplica el doble voto preferencial opcional,excepto en los distritos donde se elige un solo diputado, que permitirá únicamente un voto preferencial.

Funciones de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados tiene como funciones principales:Aprobar las propuestas normativas que serán remitidas al Senado. Interpelar y censurar a los ministros de Estado. Otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial. Conformar comisiones investigadoras sobre asuntos de interés público. Acusar ante el Senado a autoridades como el presidente de la República, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional y otros altos funcionarios por infracción de la Constitución o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Solicitar informes a ministros de Estado, al JNE, al contralor general, al Banco Central de Reserva y otras instituciones según la ley. Entre otras funciones.Estas funciones están establecidas en la Ley 31988, que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.

(FIN) KCO/JCRGRM