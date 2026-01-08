Conoce la historia del nombre oficial del año en Perú

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 Ene.

En Perú es ya una tradición que el Poder Ejecutivo asigne un nombre oficial a cada año, el cual aparecerá en documentos oficiales. Conoce desde cuándo se instituyó esta práctica y cuál es su importancia.

La decisión de otorgar un nombre a cada año en Perú surgió en1962, durante el gobierno del presidenteFernando Belaunde Terry,mediante un decreto emitido el 7 de diciembre de ese año.

Sin embargo, esta disposiciónrecién se hizo efectiva en 1963, por lo que ese fue el primer año que tuvo un nombre oficial:“Año de la alfabetización en todo el territorio patrio”, dando inicio a dicha costumbre.

La denominación rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso y es adoptada por instituciones estatales y, opcionalmente, en entidades privadas.

Importancia del nombre del año

El nombre oficial de cada año busca poner de relieve losobjetivos y prioridades del paísen ese momento particular de su historia, siendo, además, una declaración de principios del gobierno en funciones.

Se trata de un mecanismo mediante el cual“el Estado busca generar conciencia, guiar políticas y unir a la nación en torno a un objetivo común”, reseña el portal https://peru.info/es-pe/" target="_blank" class="ApplyClass">Peru.infocon respecto a esta práctica.

Esta tradición continúa vigente hasta hoy y se ha aplicado de manera casi ininterrumpida en los más de 60 años que han transcurrido desde que se instauró por primera vez. Los únicos años que no tuvieron un nombre oficial fueron 1969, 1975 y 1998.

Proceso para su denominación

Los encargados de asignar un nombre al año en Perú son el

presidente de la República y el Consejo de Ministros.

Para ello, toman en consideración las prioridades nacionales, el contexto geopolítico e incluso fechas conmemorativas relevantes para el país, como en caso del 2021, que se denominó“Año del bicentenario del Perú”.

Una vez elegido el nombre, este se oficializa mediante undecreto supremoque es publicado en el boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruanoen los primeros días de enero.

Nombre oficial de los últimos 10 años

Estos fueron los nombres oficiales de los últimos 10 años en Perú:

2016: Año de la consolidación del Mar de Grau.2017: Año del buen servicio al ciudadano.2018: Año del diálogo y la reconciliación nacional.2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad.2020: Año de la universalización de la salud.2021: Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia.2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo.2024: Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana.

Nombre oficial del 2026 en Perú

Hasta el momento, el 2026 no tiene un nombre oficial. El decreto mediante el cual se establecerá su denominación aún no ha sido emitido. Se espera que esto se oficialice en los próximos días.