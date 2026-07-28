Conoce la hoja de vida del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta

Andina

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

Luis Fernando Galarreta Velarde juró hoy como presidente del Consejo de Ministros y asume este importante cargo tras ser nombrado por la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi. Conoce a continuación su hoja de vida.

Luis Galarreta es abogadopor la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Finanzas y Banca por la Organización San Ignacio de Loyola.

Cuenta además con estudios de Maestría en Marketing Político en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España.

Galarreta registra una amplia trayectoria política y profesional.Ha sido regidor de Lima Metropolitana y congresista de la Repúblicadurante tres períodos consecutivos, presidiendo en dos oportunidades la Comisión de Economía y también la Comisión de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se desempeñó como vicepresidente y presidente del https://www.congreso.gob.pe/" class="ApplyClass">Congreso de la República.

En el ámbito privado, ha sido asesor externo de diversas instituciones nacionales y asesor de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú.

Actualmente, esparlamentario andino reelectoy primer vicepresidente electo de la República.

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