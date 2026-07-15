Consejo de Ministros aprobó proyectos de ley sobre seguridad ciudadana

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró hoy una nueva sesión del Consejo de Ministros, en la cual se aprobaron importantes proyectos de ley orientados a fortalecer el desarrollo territorial y la seguridad ciudadana.

Así informó la Presidencia de la República a través de su cuenta en la plataforma X, mediante la cual indicó que como parte de estas medidas se declaró estado de emergencia en diversos distritos de la provincia de Pisco, región Ica.

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Añadió que esta medida tiene como finalidad "salvar el orden interno y garantizar la tranquilidad de la población".

De otro lado, el despacho del primer mandatario también informó de la asistencia del jefe de Estado a la entrega de credencial a Keiko Fujimori como presidenta de la república electa.

"Con el firme compromiso de asegurar una transición gubernamental limpia y ordenada, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, asistió a la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori. Un paso clave que consolida nuestra democracia y garantiza la marcha regular y transparente de las instituciones del Estado", señaló la Presidencia de la República.

(FIN) HTC