Consejo de Ministros ya no verá hoy el pedido de delegación de facultades

Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, indicó que ya no se verá hoy en Consejo de Ministros el pedido de facultades delegadas que presentará el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori al Congreso de la República.

Recordó que la actividad había sido convocada por la jefa de Estado el mismo 29 de julio, durante la primera sesión del Gabinete Ministerial.

"Lo que pasa es que no están las condiciones dadas para la aprobación (del pedido para delegación de facultades)", señaló a RPP el ministro, quien precisó que el motivo de la postergación es que todavía estánterminando de afinar algunos detallesdel proyecto final.

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El titular del Mincul lamentó, además, que algunos parlamentarios hayan señalado que no aprobarán la propuesta del Ejecutivo sin conocer su contenido.

"Espero que podamos contar con el voto de los sectores que sí quieren construir país, aunque estén en posiciones distintas", añadió

Beingolea.