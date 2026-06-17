Consideran al pluralismo jurídico esencial para consolidar sistema de justicia inclusivo

Andina/Jueces Supremos Coinciden En Que

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Tres jueces titulares de la Corte Suprema del Poder Judicial coincidieron en destacar que el pluralismo jurídico (coexistencia de múltiples sistemas normativos dentro de un mismo espacio social o geográfico) es un elemento esencial para la consolidación de un sistema de justicia inclusivo.

Se trata de los magistrados supremos Jorge Luis Salas Arenas, Ulises Yaya Zumaeta y Wílber Bustamante del Castillo, quienes resaltaron que el pluralismo es la base de una justicia respetuosa de la diversidad cultural y protectora de los derechos fundamentales, de forma especial de los pueblos originarios y poblaciones históricamente vulnerables.

Lee también: [Elecciones 2026: partidos reportaron ingresos por S/ 18.2 millones en primera vuelta]

Los referidos jueces asistieron al “IV Congreso Internacional de Derechos Humanos: Pluralismo Jurídico y Protección de los Derechos Humanos”, que tuvo como finalidad analizar las implicancias antropológicas y jurisdiccionales de los derechos humanos desde la perspectiva del pluralismo jurídico.

El certamen también tuvo como objetivo identificar avances, criterios y límites para la armonización entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena, fortaleciendo el enfoque intercultural en el sistema judicial peruano.

Este evento, que duró dos días, congregó también a docentes universitarios, investigadores, estudiantes y especialistas nacionales e internacionales comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos.

Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas vinculados a las implicancias antropológicas y jurisdiccionales de los derechos humanos, la interculturalidad, la protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar.

Asimismo, los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, en el marco del reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico en el Perú.Diálogo intercultural

Tanto Salas Arenas, Yaya Zumaeta y Bustamante del Castillo coincidieron en que la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la necesidad de fortalecer el diálogo intercultural resultan necesarios dentro de la administración de justicia.

Salas Arenas señaló la importancia de reflexionar como colectividad sobre la justicia comunal y la interculturalidad, por lo que destacó la necesidad de mejorar el entendimiento de la justicia que se practica en las comunidades.

A su turno, Yaya Zumaeta destacó la importancia del pluralismo y la interculturalidad expresados en la diversidad del país, que incluye diferentes etnias, idiomas y culturas, así como diversas perspectivas sobre la justicia. Enfatizó en la necesidad de un esfuerzo conjunto para que todas y todos los peruanos se reconozcan mutuamente y vivan en paz, a pesar de sus diferencias.

Mientras tanto, Bustamante Del Castillo remarcó la responsabilidad de coordinar esfuerzos entre los sistemas de justicia estatal y el indígena, con las dificultades y limitaciones propias que ambos enfrentan. “Nuestro país es pluricultural y además tiene diversos sistemas de justicia, uno de ellos es de la jurisdicción especial o indígena, y la idea de estos encuentros es ir coordinando con ellos y afinar las similitudes”, sostuvo.

Los tres magistrados instaron así a continuar la realización de espacios de capacitación y debate académico que permitan fortalecer las competencias de jueces, juezas y servidores judiciales en materias relacionadas con los derechos humanos, la interculturalidad y el acceso a la justicia.

El desarrollo de este encuentro académico reafirma, por tanto, el compromiso del Poder Judicial con la promoción de los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento de una justicia cercana a la ciudadanía, inclusiva y acorde con los principios del Estado Constitucional de Derecho.

El evento académico fue organizado por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup) del Poder Judicial y la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

(FIN) NDP/HTC/FHG