Construcción Civil: Es imprescindible enfrentar los efectos del fenómeno El Niño

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Es imprescindible enfrentar los efectos del fenómeño El Niño en el país para lo cual se requiere concluir una serie de obras de prevención, afirmó Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (CGTP).

Según, dijo, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no ha concluido una serie de obras para prevenir el impacto de El Niño.

Indicó que no ha existido planificación para hacer frente alfenómeno El Niño. "Se hizo una buena inversión, pero todas las obras quedaron paralizadas y a medio hacer. No se concluyeron”, anotó.

Al respecto, consideró que la presidenta electa Keiko Fujimori debe asumir un liderazgo con mano firme para enfrentar el impacto delfenómeno de El Niñoy combatir la inseguridad ciudadana.

Sostuvo que debe haber un comando unificado, liderado por la jefa de Estado electa, donde participen además la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y los ministerios de Trabajo, de Educación y de Economía, porque tiene que dar los recursos necesarios para implementar algunas políticas”.

Villanueva también dijo que es necesario derogar las leyes denominadas pro crimen para combatir a la inseguridad ciudadana, y fortalecer a la

Policía Nacional.

También dijo que laFederación de Trabajadores de Construcción Civilestá solicitando la elaboración del reglamento de la Ley 32503, que mejora el acceso a Essalud para los trabajadores del gremio.

“Al trabajador de la construcción, al igual que a todos los trabajadores en general, se le exige los mismos requisitos para acceder a su atención en salud: tres meses consecutivos de aportes o cuatro meses de aporte en los últimos seis meses. Eso no es posible porque el trabajador de la construcción es eventual. Ahora dura muy poco la ejecución de una obra y cuando el trabajador aporta tres meses es despedido de la obra y no accede a Essalud”, señaló a Red de Comunicación Regional (RCR).

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