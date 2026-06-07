Conteo rápido de Datum: Roberto Sánchez 50.14% y Keiko Fujimori 49.86

Andina/Captura Tv

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El conteo rápido de la empresa encuestadora Datum revela que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez logra un 50.14% de la votación y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori un 49.86%.

De acuerdo a estas cifras,se trata de un empate técnicoentre ambos candidatos presidenciales que participan en esta Segunda Elección Presidencial.

Precisamente, a las 17.00 horas del domingo 7 de junio, culminó el horario de votación de la segunda vuelta en todo el territorio nacional para elegir al presidente (a) de la república, así como a sus dos vicepresidentes.

A la jornada electoral de hoy domingoestuvieron llamados a participar más de 27 millones de peruanosy con ese propósito se instalaron más de 92 mil mesas de sufragio en todo el país, así como alrededor de dos mil mesas en diversos países del mundo.

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