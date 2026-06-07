Conteo rápido IPSOS al 100%: Roberto Sánchez 50.3 % y Keiko Fujimori 49.7 %

Andina/Captura Tv

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El resultado del conteo rápido de la encuestadora Ipsos al 100 % a nivel nacional arrojó que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, logró 50.3 % de los votos, mientras que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 49.7 % de las preferencias en la segunda vuelta electoral.

Se trata de unempate técnicopor lo que se espera los resultados oficiales que dará a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Los resultados del Conteo Rápido fueron realizados por Ipsos Perú por encargo de Transparencia y en colaboración con el National Democratic Institute (NDI).

(Ampliación en breve...)

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