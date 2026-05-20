Contralor César Aguilar está internado en hospital de Lima y su salud se mantiene estable

Andina/Vidal Tarqui

Lima 20 May. (ANDINA) -

La Contraloría General de la República informó que el contralor César Aguilar está hospitalizado en un hospital de la capital y su salud se mantiene estable.

Esta informaciónfue dada a conocer por esta institución a través de un comunicadoque fue difundido a través de sus redes sociales.

"La Contraloría General de la República informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que el estado de salud del señor Contralor General de la República, César Aguilar Surichaqui, se mantiene estable luego de su retorno de la región Ayacucho, donde sufrió una descompensación mientras encabezaba un operativo de control en dicha zona", refiere.

Asimismo, precisa que Aguilar Suricachise encuentra internado en un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud), donde viene siendo supervisado por el personal médico.

"La Contraloría General de la República reitera su agradecimiento por las muestras de preocupación, así como garantiza la continuidad de las labores de fiscalización de la institución según el Plan Nacional de Control", agrega.

En la víspera,la Contraloría informó sobre la descompensación que sufrió el contralor César Aguilardurante un viaje de trabajo a la región Ayacucho.

Según informó esta institución,el funcionario fue trasladado de manera inmediata a un centro médico de la zonapara recibir la atención correspondiente.

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