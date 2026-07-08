Contraloría modifica directiva para facilitar transición ordenada en más de 3200 entidades

Andina/Contraloría General De La República Fachada

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La Contraloría General de la República modificó la directiva de "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión",con el fin de asegurar una adecuada transferencia entre autoridades salientes y entrantes, así como contribuir a la continuidad de la gestión pública en más de 3200 entidades de los tres niveles de gobierno.

Se incorporan ajustes al marco normativo vigente para adecuarlo a lospróximos procesos de cambio de autoridades, además de precisarse procedimientos, plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en la

rendición de cuentas y la transferencia de gestión.

Entre los principales cambios implementados se encuentra laadecuación de los plazos para los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión, diferenciando los casos de titulares con periodo de gestión definido y no definido.

La Contraloría ha incorporado también disposiciones específicas para

las transferencias que se realizarán con motivo de las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Así, se regula la conformación delEquipo de Transferencia del Titular Entrante(ETTE), mediante un nuevo anexo para formalizar su designación; además, se establecen las obligaciones que deberán asumir quienes ejerzan temporalmente las funciones de titular cuando exista imposibilidad material de hacerlo por mandato constitucional o legal.

Se incorporó también el registro de la evidencia de la publicación de los informes de rendición de cuentas y transferencia de gestión, fortaleciendo así la

transparencia del proceso.

Además, la directiva actualiza su alcance, base normativa y diversas disposiciones complementarias para brindar mayor claridad y seguridad en su aplicación. Se dispone también que

estas serán aplicables a los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión que se encuentren en curso.

Finalmente, laContraloríainformó que, como parte de la implementación de estas disposiciones, desarrollarácapacitacionesdirigidas a funcionarios y servidores de los gobiernos nacional, regional y local, además de brindar asistencia técnica para facilitar la correcta aplicación de la directiva.