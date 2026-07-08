Perú.- Convenio entre el Minjusdh y la Defensoría permitirá brindar servicios de defensa pública

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través del ministro Luis Jiménez Borra, suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Defensoría del Pueblo que permitirá el uso de la infraestructura de esta institución para que la defensa pública brinde servicios de orientación y asistencia legal gratuito a la ciudadanía.

Según informó la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 8,000 ciudadanos solicitaron los servicios de la defensa pública a través de dicha entidad.Frente a esta necesidad, ambas instituciones desarrollaron un proceso de coordinación técnicaque permitió elaborar y consensuar el convenio, con el objetivo de optimizar el acceso a estos servicios.

"Los números no admiten ambigüedades. Aproximadamente 8,000 ciudadanos han solicitado servicios de Defensa Pública a través de la Defensoría del Pueblo. Frente a esto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no puede mirar a otro lado ni mucho menos actuar solo. Este tema exige la coordinación de las instituciones", afirmó el ministro Jiménez Borra.

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Como parte del convenio, se implementarán dos módulos de atención de la Defensa Pública en la sede central de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de acercar los servicios de asistencia y patrocinio legal gratuito a la población.

"No es un saludo protocolar entre entidades o entre funcionarios. Es un mecanismo que se instala hoy de forma permanente, con planes de trabajo anuales, metas concretas y rendición de cuentas, porque somos los principales interesados en que esto no sea letra muerta, sino que se convierta en acciones concretas de cambio", señaló el titular del Minjusdh.

Asimismo,

el convenio contempla el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, así como el desarrollo de actividades conjuntas de capacitación, difusión, promoción y asistencia técnica.

Participaron en la ceremonia la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Yessica Yabar Ugarte; el Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor; el adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana de la Defensoría del Pueblo, Luis Alberto Flores Orosco; el director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSDH, Abel Hurtado Espinoza, entre otras autoridades de ambas instituciones.

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