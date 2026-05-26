Corte Superior Nacional realiza con éxito segunda jornada judicial extraordinaria

Andina/Andrés Valle

Lima 26 May. (ANDINA) -

La Corte Superior Nacional culminó con éxito su Segunda Jornada Judicial Extraordinaria de descarga procesal, logrando emitir más de 7 mil actos procesales en solo 24 horas, en una acción orientada a fortalecer una justicia más célere y eficiente.

La jornada, liderada por el presidente de la Corte Superior Nacional, Jhonny Hans Contreras Cuzcano, se desarrolló de manera simultánea en las sedes Tacna, GNB y Zavala, con la participación articulada de las áreas jurisdiccional y administrativa, reafirmando el compromiso institucional con una atención oportuna y de calidad al servicio de justicia.

Las actividades se iniciaron desde las 00:00 horas con la audiencia de control de sobreseimiento dirigida por la magistrada Lorena Sandoval Huertas, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Durante las primeras horas de la mañana continuaron las audiencias programadas, entre ellas una audiencia de prisión preventiva vinculada a presuntos integrantes remanentes de la organización criminal Tren de Aragua, dirigida por el magistrado Wilson Verástegui.

En total, el área jurisdiccional registró 3991 actos procesales, mientras que el área administrativa alcanzó 3170 actuaciones. Además, se emitieron 23 sentencias y se realizaron 96 audiencias programadas, cifras que reflejan el compromiso institucional con una administración de justicia oportuna y eficiente.

Entre las sentencias emitidas durante la jornada destacaron resoluciones vinculadas a casos complejos, entre ellas una correspondiente al caso “Cuellos Blancos”, otra por trata de personas en el caso Ernesto Castillo Páez y otra por el delito de apología del terrorismo.

Al cierre de la jornada, el titular de la Corte Superior Nacional, Jhonny Hans Contreras Cuzcano, destacó el compromiso demostrado por magistrados y trabajadores de la institución.

“Agradezco el trabajo de todos, el sacrificio dado por cada uno de ustedes queda en la historia de esta Corte Nacional. Esto es el producto y reflejo de un esfuerzo realizado con compromiso. La sociedad espera mucho de nosotros, y este grano de arena que hemos aportado hoy es para decirles: estamos cumpliendo con ustedes”, enfatizó.

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