Cusco: José Jerí supervisó acciones para reforzar seguridad ciudadana y servicios de salud

El jefe de Estado visitó el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana de la ciudad del Cusco. - Andina/Prensa Presidencia

Lima 14 Dic. (ANDINA) -

Como parte de una jornada de trabajo en la región Cusco, el presidente de la república, José Jerí, supervisó hoy acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la atención en salud, que incluyeron la entrega de equipamiento a la Policía Nacional, la inspección del sistema de videovigilancia y una visita a un establecimiento hospitalario.

El mandatario acudió a la sede de la Región Policial Cusco, donde participó en la entrega de armamento, chalecos y diversa indumentaria para la Policía Nacional del Perú (PNP), además de equipos de cómputo, frazadas, botes para operaciones de rescate en río, drones, escáneres, entre otros equipos logísticos que permitirán reforzar las labores de seguridad ciudadana.

Ante, el jefe de Estado visitó el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana (Cegesec) de la ciudad del Cusco, la cual cuenta con 167 cámaras para el monitoreo permanente de diversos puntos estratégicos de la capital a fin mantener la seguridad ciudadana tanto de peruanos como extranjeros.

Esta central de videovigilancia permite articular trabajos coordinados entre el Gobierno Regional del Cusco, la municipalidad provincial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la fiscalía para la prevención del delito.

Inteligencia artificialEl presidente Jerí pudo verificar el estado operativo del sistema y los aspectos que pueden ser fortalecidos desde el Poder Ejecutivo a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, las autoridades aseguraron que se prevé incorporar la inteligencia artificial (IA) en las cámaras de video, así como un mayor despliegue de drones para las labores de patrullaje, ya que Cusco es una región con alta afluencia turística.

También se adelantó que se tiene previsto la llegada de unas 101 cámaras adicionales que funcionarán con tecnología IA.

La jornada de trabajo que cumple el mandatario en la región abarcó también una visita de inspección al hospital de contingencia Antonio Lorena, donde recorrió algunos de los pasillos del nosocomio para evaluar acciones junto al Gobierno Regional del Cusco para mejorar la atención de los pacientes.

Además, el jefe de Estado dialogó con el personal de salud y recibió los informes de las autoridades respectivas sobre las principales necesidades de este establecimiento de salud.

Durante las labores de supervisión, el jefe de Estado estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo; del alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja; y del congresista electo por esta región Luis Aragón.