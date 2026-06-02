Dan por concluidas funciones de embajadores en Brasil, Nueva Zelanda y otros países

Archivo - Perú.- Da por concluidas funciones de embajadores en Brasil, Nueva Zelanda y otros países - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno dio por terminadas las funciones de tres embajadores del servicio diplomático de la República acreditados en distintos países y organismos internacionales, según las resoluciones supremas publicadas hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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Las disposiciones de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2521268-3" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema 086-2026-REalcanzan a la embajadoraClaudia Giuliana Betalleluz Otiura, quien concluye sus funciones como representante del Perú enTrinidad y Tobago; así como ante laComunidad del Caribe (Caricom)y en concurrencia ante Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema 087-2026-RE se dio por terminada la misión diplomática del embajador José Emilio Bustinza Soto como representante de Perú en Nueva Zelanda.

De igual forma, a través de Resolución Suprema 088-2026-RE concluyeron las funciones del embajador Rómulo Fernando Acurio Traverso como representante peruano en la República Federativa del Brasil y ante la República de Suriname, con residencia en Brasilia.

Las resoluciones disponen la cancelación de las respectivas cartas credenciales y plenos poderes otorgados a los diplomáticos. En todos los casos, el Estado expresó su agradecimiento por los servicios prestados a la Nación durante el ejercicio de sus funciones diplomáticas.

Las normas llevan la firma del Presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.